9,4 Millionen Menschen zur Landtagswahl stimmberechtigt

Fürth (dpa/lby) - Zur bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober sind laut einer Schätzung rund 9,4 Millionen Menschen im Freistaat stimmberechtigt. Das sind rund 80.000 Stimmberechtigte weniger als bei der Landtagswahl 2018, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Freitag bekanntgab.

Die Angaben beruhen demnach auf einer Schätzung aus der Bevölkerungsstatistik. Demnach ist etwas mehr als die Hälfte (51,3 Prozent) der Stimmberechtigten weiblich. Erstmals wählen dürfen aufgrund ihres Alters rund 554.000 junge Menschen in Bayern.

Dass die Zahl der Stimmberechtigten abgenommen hat, führt die Statistikbehörde vor allem auf den demografischen Wandel zurück. So gebe es in Bayern weiterhin mehr Sterbefälle als Neugeborene, was sich auch auf die Zahl der Stimmberechtigten auswirke. Bei den Menschen, die nach Bayern zuwandern, hat der überwiegende Teil demnach keine deutsche Staatsbürgerschaft und kann somit nicht an der Wahl teilnehmen.