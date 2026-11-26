Stubenberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall auf der B12 bei Stubenberg (Landkreis Rottal-Inn) ist die Beifahrerin an den Unfallfolgen im Krankenhaus gestorben. Die 96-Jährige kam zunächst mit laut Rettungsdienst leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dort habe sich dann herausgestellt, dass sie bei dem Unfall doch schwerer verletzt worden sei als zunächst angenommen, erklärter ein Polizeisprecher.

Die 68-jährige Tochter war demnach die Fahrerin des Unfallautos. Sie kam den Angaben zufolge mit ihrem Auto am Samstag aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, und der Wagen prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun. Die Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.