Acht Besucher erleiden Kohlenmonoxidvergiftung in Shishabar

Memmingen (dpa/lby) - Durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in einer Shishabar in Schwaben sind ein Besucher schwer und sieben weitere leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach ein Besucher in der Bar in Memmingen am Mittwochabend zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei ihm ein hoher Wert des Atemgifts Kohlenmonoxid festgestellt. Deswegen führten die Einsatzkräfte bei weiteren Besuchern der Bar ebenfalls eine Messung durch. Sieben weitere Gäste wurden aufgrund erhöhter Kohlenmonoxid-Werte ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu den messbaren Kohlenmonoxid-Werten kam.