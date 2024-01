Acht Verletzte und hoher Schaden bei Unfall mit drei Autos

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos nahe Bad Reichenhall (Berchtesgadener Land) sind acht Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet das Auto einer fünfköpfigen Familie auf der B21 in Nähe des Saalachsees auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein nachfolgendes Auto, in dem sich zwei Personen befanden, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die verunfallten Fahrzeuge auf.

Alle acht am Unfall beteiligten Menschen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 115.000 Euro. Die B21 wurde für die Bergung teilweise gesperrt. Warum das Auto der Familie von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar.