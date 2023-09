27.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Achtjähriger von führerlosem Auto erfasst

Ein acht Jahre alter Junge ist in Kaufbeuren von einem führerlosen Auto erfasst worden. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.