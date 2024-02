Adele gibt acht Konzerte in München

München (dpa) - Pop-Sängerin Adele hat vier weitere Konzerte in Deutschland angekündigt. Auch am 14., 16., 23. und 24. August seien Auftritte in München geplant, teilte die Agentur Live Nation am Freitag mit. Bereits am Mittwoch waren vier Konzerte der 35-jährigen Britin für 2., 3., 9. und 10. August ebenfalls in München angekündigt worden. Adele werde in einer eigens für sie geschaffenen Open-Air-Arena auf dem Gelände der Messe München auftreten, hieß es. Diese biete Platz für jeweils rund 80.000 Besucher.

Laut der Agentur ist es das erste Mal seit 2016, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. «Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen (...)», hatte Adele am Mittwochmorgen auf ihrem Instagram-Account geschrieben. In München bekomme sie ein «einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte».

Als Grund für die weiteren Konzerte nannte die Agentur am Freitag die «phänomenale Nachfrage». Bis 5. Februar um 18.00 Uhr laufe die Online-Registrierung für den Ticketkauf. Ab 7. Februar um 10.00 Uhr können registrierte Fans Tickets kaufen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt den Angaben nach am 9. Februar.