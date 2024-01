Agentur: Arbeitslosigkeit im Januar gestiegen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist gestiegen. Im Januar waren im Land 268.079 Menschen arbeitslos gemeldet - 16.644 oder 6,6 Prozent mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 4,2 Prozent.

Typischerweise steigt die Arbeitslosigkeit im Januar. Ohne diese saisonalen Effekte wäre die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg gegenüber Dezember demnach konstant geblieben.

Im Vergleich zum Januar 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 10,2 Prozent. Damals hatte die Agentur 243.217 Arbeitslose erfasst. Die Quote hatte bei 3,9 Prozent gelegen. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war nach Angaben der Arbeitsagentur der 15. Januar.