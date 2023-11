Aggressiver Hund gefunden: Bei Festnahme vor Tagen entlaufen

Passau (dpa/lby) - Ein aggressiver Hund, der bei einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Autofahrer entlaufen ist, ist wieder aufgetaucht. Bei einer Suchaktion fanden eine Mitarbeiterin eines Tierheims, ein Diensthundeführer und eine Polizeistreife den Hund am Mittwochnachmittag in der Passauer Innenstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Hund wurde zur weiteren Versorgung in ein Tierheim gebracht.

Das Tier war am Sonntag, dem 22. Oktober, entlaufen als die Polizei einen Autofahrer verfolgte, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 45-Jährige weigerte sich an einer Polizeikontrolle anzuhalten und raste Richtung Innenstadt. Bei der Festnahme hatte der Mann laut Polizeiangaben einen großen, weißen Hund dabei, der sich aggressiv verhielt. Ein Beamter schoss auf das Tier, um es zu stoppen. Es konnte aber unverletzt entkommen. Den Mann, in dessen Auto Drogen gefunden wurden, nahm die Polizei fest.