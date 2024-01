15.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Airbags im Reisegepäck: Bundespolizei ermittelt gegen Mann

Ein Mann hat versucht, einen Airbag mit scharfer Zündladung nach Deutschland einzuführen. Der 56 Jahre alte Mann war am Samstag aus dem Irak am Münchner Flughafen gelandet, als der Zoll zwei Airbags in seinem Reisegepäck fand.