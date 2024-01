Aiwanger bei Demonstration von LKW-Fahrern in Berlin

Berlin (dpa) - Einige hundert LKW-Fahrer und Handwerker haben erneut in Berlin für weniger Abgaben und mehr Unterstützung ihrer Branchen demonstriert. Sie versammelten sich am Freitagmittag vor dem Brandenburger Tor. In der Nähe standen mehrere hundert Lastwagen auf der Straße des 17. Juni geparkt.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) rief den Demonstranten zu: «Wenn es Sie nicht gäbe, ist dieses Land am Hund.» Der Protest sei «politische Notwehr gegen eine Politik, die dieses Land aus Dummheit oder aus Absicht gegen die Wand fährt».

Aiwanger forderte mehr Geld und weniger Abgaben für arbeitende Menschen wie die Lastwagenfahrer und den Mittelstand. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP sei für viele erhöhte Steuern verantwortlich.