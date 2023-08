Aktivistin als «blutiges Steak» - Protest für Klimaschutz

Nürnberg (dpa/lby) - Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta haben am Montag in Nürnberg für mehr Klimaschutz demonstriert. Eine Aktivistin legte sich dazu nach Angaben von Peta als «blutiges Steak» auf einen überdimensional großen Teller vor der Lorenzkirche in der Innenstadt. Die Aktion solle veranschaulichen, wie der Konsum von Fleisch, Milch und Eiern die Klimakatastrophe anheize, teilten die Organisatoren mit.

Peta appelliere mit dem Protest an alle Menschen, sich vegan zu ernähren. Weiter forderten die Aktivisten eine stärkere Förderung von veganem Ökolandbau. Die Aktion, an der laut Polizeiangaben rund ein Dutzend Menschen teilnahm, verlief demnach ohne Zwischenfälle.