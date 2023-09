Alonso sieht «guten Moment» für Spiel in München

Leverkusen (dpa) - Trainer Xabi Alonso geht nach dem Traumstart mit neun Punkten und 11:3 Toren mit viel Selbstvertrauen in das Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München direkt nach der Länderspielpause. «Wir gehen da in einem guten Moment hin nach drei Siegen und drei guten Spielen», sagte der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, der von 2014 bis 2017 selbst für den Rekordmeister gespielt hatte. «Das wird eine große Herausforderung in der Allianz Arena», sagte Alonso: «Aber wir haben eine gute Energie und viel Selbstvertrauen. Wir wollen so weitermachen und werden sehen, was passiert.»

Auf die Frage, ob die Pause angesichts der guten Form seines Teams ungelegen komme, antwortete der frühere Welt- und Europameister mit einem Lächeln. «Ich kann den Kalender nicht ändern», sagte er. Grundsätzlich sei es aber eher eine unglückliche Ansetzung für beide Teams. «Wir werden einige Spieler erst Mittwoch zurückbekommen, das Spiel ist Freitag. Und für die Bayern ist es dasselbe», sagte er.

Sein bisher einziges Spiel als Trainer gegen die Bayern hat Alonso übrigens gewonnen und in München damit für Aufruhr gesorgt: Mit Leverkusen siegte er am 19. März daheim mit 2:1. Es war das letzte Spiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach.