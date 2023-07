Am Sonntag bis zu 37 Grad - Auf Hitze folgen Gewitter

München (dpa/lby) - Den Menschen in Bayern stehen weiterhin hochsommerliche Temperaturen bevor. Bereits am Samstag waren viele Freibäder und Seen im Freistaat stark besucht. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 31 und 37 Grad. Nur im Westen Bayerns und an den Alpen können sich im Laufe des Tages Quellwolken bilden, die am Nachmittag vereinzelt zu Schauern oder Gewittern führen können.

In der Nacht zum Montag bleibt es der Prognose zufolge teils wolkig, teils klar. Aus Westen nähern sich einzelne Schauer oder Gewitter, die aber nur wenige Gebiete treffen. Die Luft kühlt sich kaum ab, in den großen Städten und am Untermain sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, sonst liegen sie nachts zwischen 19 und 13 Grad.

Auch am Montag soll es in den meisten Regionen Bayerns mehr Sonne als Wolken geben, aber auch einige Schauer oder Gewitter, die von Westen nach Osten ziehen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 28 und 34 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es laut DWD wechselnd bis gering bewölkt und meist trocken sein.

Der DWD rechnet weiterhin mit einer hohen Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns. Vor allem am Sonntag gelte an vielen Orten im Freistaat die zweithöchste Warnstufe vier. In Franken werde teilweise sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe erwartet. In mehreren Regionen wurden Beobachtungsflüge angeordnet.