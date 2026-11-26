Leipzig (dpa) - Im Prozess nach der tödlichen Amokfahrt in Leipzig hat der Ehemann eines Todesopfers die dramatischen Minuten aus seiner Sicht geschildert. «Meine Ehefrau wurde mir aus der Hand gerissen durch den Autofahrer», sagte ein 75-Jähriger aus dem oberfränkischen Lautertal bei Coburg vor dem Landgericht Leipzig. Er selbst hatte schwere Verletzungen erlitten und erst Stunden später im Krankenhaus vom Tod seiner 63 Jahre alten Frau erfahren. In dem Verfahren ist er auch Nebenkläger.

Ein 34 Jahre alter Deutscher ist vor dem Landgericht Leipzig wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 85 Fällen angeklagt. Laut Anklage war er am Nachmittag des 4. Mai mit seinem Wagen mehrere hundert Meter durch die gut besuchte Fußgängerzone gerast. Auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde hatte der Mann demnach das Fahrzeug beschleunigt.

Dabei erfasste er mehrere Menschen mit dem Auto. Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann starben, sechs Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren wurden verletzt - ein 75 Jahre alter Mann und eine 84 Jahre alte Frau schwer. Der Fahrer brachte das Auto schließlich selbst zum Stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

75-Jähriger verlor an dem Tag Mutter und Ehefrau

Das Ehepaar sei nach Leipzig gefahren, weil die 63-Jährige einen Untersuchungstermin an der dortigen Uniklinik gehabt habe, schilderte der 75-Jährige. Am 4. Mai hatte er dann am frühen Morgen gegen 4.00 Uhr erfahren, dass seine Mutter in einem Pflegeheim in Coburg gestorben war. Nur zwölf Stunden war auch seine Ehefrau tot. «Es ist sehr schmerzhaft, zwei liebgewonnene Menschen an einem Tag zu verlieren», sagte der 75-Jährige.

Er sei an dem Nachmittag Hand in Hand mit seiner Frau durch die Leipziger Innenstadt auf der Suche nach einem Restaurant geschlendert. «Plötzlich spürte ich einen harten Schlag an meiner linken Seite, fiel hin und war besinnungslos.» Augenblicke später sei er wachgeworden und eine Apothekerin habe Erste Hilfe geleistet. «Ich habe gefragt: Wo ist meine Frau? Aber niemand konnte es mir sagen.» Da habe er schon ein komisches Bauchgefühl gehabt.

Ehefrau wurde auf das Autodach geschleudert

Die 63-Jährige war bei dem Aufprall auf dem Dach des Fahrzeugs geschleudert worden. Erst als das Auto abbremste, fiel die Frau auf den Boden. Da war sie schon tot. «Von meiner Mutter konnte ich mich verabschieden, von meiner Frau aber nicht. Das ist das Schlimmste für mich», schilderte der 75-Jährige. Dabei hätte das Paar so gerne noch das Leben als Rentner genießen wollen. Er selbst erlitt Frakturen der Hüfte, am Kopf und am Bein. Noch heute wird er psychologisch betreut.

Der Angeklagte verfolgte die Aussage des Mannes ohne eine Regung und blickte die ganze Zeit starr ins Nirgendwo. Er hatte zwei Dashcams in dem Fahrzeug angebracht und die Tat gefilmt. «Ich möchte diese Aufnahmen sehen, will wissen, was passiert ist. Nur so kann ich richtig abschließen», bat der 75-Jährige. Da die Aufnahmen als Beweismittel gelten, wird er diese aber wohl erst nach dem Verfahren einsehen können.

Neben den Beweggründen der Tat geht es in dem Verfahren um die Frage nach der Schuldfähigkeit des Mannes. Ein vorläufiges Gutachten hatte laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit ergeben. Der Fahrer war nach der Tat in einer Psychiatrie untergebracht worden, wurde aber entlassen und ist nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Dem Verfahren haben sich neun Nebenkläger angeschlossen. Es sind Verhandlungstermine bis zum 7. Juli kommenden Jahres geplant.