Angriff mit Schlagstock: Mann und Frau festgenommen

Giengen an der Brenz/Thannhausen (dpa/lsw) - Wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf einen 62-Jährigen sind ein Mann und eine Frau in Thannhausen (Kreis Günzburg) durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen worden. Der 18-Jährigen und dem 25-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen den 62-Jährigen in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) im August mit einem Schlagstock und einer Schreckschusspistole angegriffen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 25-Jährige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird zudem in anderen Fällen Räuberische Erpressung, besonders schwerer Fall des Diebstahls, Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Polizei schriftlich mitteilte. Bei einer im Vorfeld der Festnahme durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen vor etwa zwei Wochen fand die Polizei eine geladene Schreckschusswaffe.