Antisemitismusbeauftragter: Aiwanger muss Schaden verringern

In Mühldorf am Inn ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 50-Kilogramm-Bombe sei bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden, teilte der Landkreis am Sonntagabend auf Facebook mit.