Apfelernte in Franken beginnt

Die Obstbauern in Franken haben mit der Apfelernte begonnen. Zur Zeit werde Elstar, eine der Hauptsorten, geerntet, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern am Montag in Kitzingen mit.