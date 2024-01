Arbeiter fahren in Traktorschaufel mit: Eingeklemmt

Osterhofen (dpa/lby) - Zwei Männer sind in der Frontladerschaufel eines Traktors mitgefahren und bei einem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Landwirt transportierte am Donnerstagnachmittag nach Waldarbeiten bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) drei Mitfahrer in der Schaufel des Traktors, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach senkte sich der Frontlader während der Fahrt plötzlich ruckartig, sodass zwei der Mitfahrer mit ihren Beinen zwischen dem Boden und der Schaufel eingeklemmt und schwer verletzt wurden.

Der Rettungsdienst rückte unter anderem mit einem Hubschrauber an, um die Arbeiter zu versorgen. Danach wurden sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer muss sich laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.