Arbeiter wird von Spanplatten lebensgefährlich verletzt

Königsmoos (dpa/lby) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in einem Betrieb im oberbayerischen Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) von einem Stapel Spanplatten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, löste der Arbeiter am Donnerstag den Spanngurt der an der Wand angelehnten Platten. Dabei stürzte der Stapel nach bisherigen Erkenntnissen auf den Mann. Weil der Arbeiter zu diesem Zeitpunkt alleine war, machte er durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam, bis ihn eine Nachbarin hörte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.