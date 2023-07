Arsenal für Havertz «wie eine Familie»

Regisseur Scheib: Weg von Meat Loaf zu Wagner nicht weit Gefällt mir Merken Teilen

Der Weg von Meat Loaf zu Richard Wagner ist aus Sicht von US-Regisseur Jay Scheib gar nicht so weit. Scheib, der einst das Meat-Loaf-Musical «Bat Out of Hell» inszeniert hat, bringt in diesem Jahr bei den Bayreuther Festspielen den «Parsifal» auf die Bühne.