Atembeschwerden: Technischer Defekt mutmaßlich Ursache

Atemprobleme von mehreren Menschen in der Königstorpassage am Nürnberger Hauptbahnhof haben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Donnerstag alarmiert.