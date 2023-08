Auch Mittelstrecklerin Trost fehlt bei Leichtathletik-WM

Erding (dpa) - Die Serie der Absagen im deutschen Leichtathletik-Team für die anstehenden Weltmeisterschaften reißt nicht ab. Auch 1500-Meter-Läuferin Katharina Trost kann nicht mit nach Budapest reisen, wie der deutsche Verband am Dienstag mitteilte. Die letztjährige WM-Halbfinalistin muss wegen des Verdachts auf eine Windpocken-Erkrankung auf ihren Start verzichten.

«Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Aber aufgrund der Infektion ist ein WM-Start nicht möglich», sagte die 28-Jährige aus München, die in diesem Jahr in 4:02,32 Minuten eine persönliche Bestzeit gelaufen war. Das deutsche Team für die am Samstag beginnende WM umfasst nun noch 71 Athletinnen und Athleten.

Erst am Montag hatte 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen passen müssen. Fehlen werden unter anderem auch Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo, die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Hindernisläuferin Lea Meyer.