Auffahrunfall auf der A8: Vollsperrung am Irschenberg

Jugendgruppe hält Taxi an und attackiert Fahrer nach Streit Gefällt mir Merken Teilen

Eine Jugendgruppe hat in Fürth ein Taxi angehalten und nach einem Streit dessen Fahrer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gaben die Jugendlichen dem Mann am frühen Mittwochmorgen zu verstehen, dass sie ihn nur als Scherz angehalten hatten.