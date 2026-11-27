Nürnberg (dpa/lby) - Trotz des erwarteten Aufwärtstrends in der deutschen Wirtschaft zeigt sich auf dem bayerischen Arbeitsmarkt bislang keine Belebung. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent leicht gestiegen. Zudem haben die Unternehmen bei den örtlichen Arbeitsagenturen vergleichsweise wenige freie Stellen gemeldet. «Wir sehen keine typischen Anzeichen für einen andauernden, nachhaltigen Aufschwung, weder bei der Arbeitslosigkeit, noch beim Stellenmarkt», sagte Markus Schmitz, der Chef der Regionaldirektion in Nürnberg.

Große regionale Unterschiede

In nackten Zahlen: Zum Stichtag 12. November hatten sich in Bayern 314.695 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 1.736 weniger als im Oktober, aber 9.364 mehr als vor einem Jahr. Die im Herbst übliche Belebung ist in Bayern somit in diesem Jahr praktisch ausgefallen. Die regionalen Unterschiede sind nach wie vor groß: Schlusslicht ist die Stadt Aschaffenburg mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent. Mit Hof, Coburg, Nürnberg und Schweinfurt meldeten vier weitere fränkische Städte eine Arbeitslosenrate von sieben Prozent oder darüber.

Doch in etlichen bayerischen Arbeitsmarktbezirken herrscht nach wie vor quasi Vollbeschäftigung, auch in Franken ist die Lage keineswegs überall schlecht: Spitzenreiter ist das mittelfränkische Roth mit 2,4 Prozent. Unter den Regierungsbezirken liegen Schwaben, Niederbayern und die Oberpfalz mit je 3,7 Prozent vorn.

Arbeitsuchende haben weniger Auswahl an freien Stellen

Die Arbeitslosigkeit ist in Bayern nach wie vor niedriger als im bundesweiten Schnitt (6,2 Prozent), doch im Gegensatz zum Bundestrend ist die Zahl der offenen Stellen zurückgegangen: um 5.857 auf 103.536. In der bayerischen Wirtschaft wächst die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung: «Es scheint aber am nötigen Reformwillen zu fehlen, die Weichen Richtung Reindustrialisierung zu stellen», erklärte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.

Die einstigen Konjunkturlokomotiven Bayern und Baden-Württemberg haben stark unter der Krise der Industrie gelitten. In der Metall- und Elektroindustrie - der wichtigsten Branche in Bayern - weckt der maßvolle Pilotabschluss der Tarifverhandlungen bei den Unternehmen die Hoffnung, den Anstieg der Lohnkosten gebremst zu haben. Die M+E-Arbeitgeber kalkulieren nun mit einem durchschnittlichen Anstieg der Arbeitskosten von 2,3 Prozent. Bleibt es bei einer erhöhten Teuerung, könnte der Tarifabschluss am Ende unter der Inflationsrate liegen.

Ende September waren nach Angaben der Arbeitgeberverbände vbm und bayme noch 833.000 Menschen in der Branche beschäftigt, 13.000 weniger als zu Jahresbeginn. Ein zartes Hoffnungszeichen: Laut Regionaldirektion ist in der Industrie insgesamt die Zahl der freien Stellen um 13,1 Prozent gestiegen, im Baugewerbe um 13,5 Prozent.