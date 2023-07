Augsburg verpflichtet Sturm-Talent Ehrlich aus Dresden

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat Sturmtalent Lucas Ehrlich verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, kommt der 19-Jährige ablösefrei von Dynamo Dresden. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

«Mit Lucas Ehrlich konnten wir ein weiteres vielversprechendes Talent für den FC Augsburg gewinnen. Als großgewachsener und abschlussstarker Angreifer verfügt er über großes Potenzial und wir sind sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Wir werden Lucas aber die nötige Zeit geben, damit er sich in Ruhe bei uns weiterentwickeln kann», sagt Geschäftsführer Stefan Reuter laut Mitteilung.

Der 1,95 Meter große Stürmer konnte in der abgelaufenen Spielzeit in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost neun Tore in 15 Spielen erzielen und soll zunächst über die U23 des FCA an die Profimannschaft herangeführt werden. Daher bereitet sich der 19-Jährige in den kommenden Wochen mit der U23 auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern vor.

«Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel nach Augsburg. Die Verantwortlichen haben mir eine gute Perspektive für meine Entwicklung aufgezeigt», sagte Ehrlich. «Ich will mich nun in jedem Training und in jedem Spiel beweisen und meine Chance suchen, um mir durch harte Arbeit meinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen.»

Ein Ersatz für den Fall eines Wechsels von Mergim Berisha wäre der junge Stürmer noch nicht. Aber seine Verpflichtung vergrößert zumindest die Möglichkeiten für den FCA in der Offensive. Bei Fußball-Nationalspieler hatten die Schwaben zuletzt die Kaufoption gezogen. Als Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer wird dem Vernehmen nach ein Betrag von vier Millionen Euro fällig.

Berisha war mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der U21-Europameister im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz. Ob Berisha trotz der Festverpflichtung auch in der kommenden Spielzeit für die Fuggerstädter auflaufen wird, scheint allerdings ungewiss.

An diesem Montag startete der FCA mit internen Leistungstests in die Saisonvorbereitung. Das Trainingslager im österreichischen Schladming findet vom 15. bis 23. Juli statt.