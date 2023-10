Ausflügler in Bayern: Regen und Wolken zum Wochenstart

München (dpa/lby) - Das größtenteils sonnige Wochenende hat noch mal Ausflügler in Bayern herausgelockt. Von Freitag bis Sonntag beobachtete die Polizei den gewöhnlichen Wochenend-Reiseverkehr, wie ein Polizeisprecher aus Rosenheim am Sonntag sagte. Die Woche soll zwar wolkig und vereinzelt mit Regen starten - ab der Wochenmitte können sich die Menschen aber wieder auf Sonne einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Montag erwartet der DWD Wolken und auch etwas Regen. Am meisten Sonne bekommen die Menschen in Alpennähe. Auch der Dienstag zeigt sich noch mal stark bewölkt. Vereinzelt soll es zwar regnen, doch vom Südwesten kommt schon wieder mehr Sonne. Am Mittwoch wird dann ein meist wolkenloser Himmel erwartet. Bei viel Sonne liegen die Höchsttemperaturen bei bis zu 28 Grad.