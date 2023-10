Ausverkauft: 1860 München will Erfolgslauf fortsetzen

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München will seinen Aufwärtstrend auch im ausverkauften Ulmer Donaustadion fortsetzen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge peilt der Fußball-Drittligist beim heimstarken Aufsteiger SSV Ulm am Dienstag (19.00 Uhr) einen Erfolg an. «Die zwei Siege zuletzt haben uns sehr gutgetan, auch dem ganzen Klima, dem ganzen Ambiente im Verein», sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Montag. «Mit Siegen kann man natürlich lockerer an die Arbeit gehen.»

Tausende 1860-Fans werden die Mannschaft wohl nach Ulm begleiten. Sie werden im Donaustadion auch Flügelspieler Julian Guttau sehen können, der nach überstandener Infektion wieder im Kader stehen wird. «Er war heute wieder beim Team, das ist natürlich gut», sagte Jacobacci. «Natürlich wünsche ich mir, dass er morgen aus dem Vollen schöpfen kann, solange die Kraft reicht.»

Mit einem weiteren Erfolg würden die Münchner (12 Punkte) in der Tabelle an Ulm (14) vorbeiziehen. Doch Jacobacci warnt vor dem im heimischen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagenen Gegner. «Sie sind sehr heimstark, sie haben zehn Punkte aus vier Spielen geholt», sagte er. «Das ist eine abgebrühte Mannschaft, die schon weiß, wie sie sich auf dem Platz verhalten muss.»