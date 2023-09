Auswertung zur Wiesn: Mehr Besucher, gleiche Besuchsdauer

Bayerisch-tschechische Landesausstellung mit Abschlussfest Gefällt mir Merken Teilen

Mit einem Fest geht die bayerisch-tschechische Landesausstellung dem Ende entgegen. Am Samstag wird bei kostenlosem Eintritt gefeiert. Am 3. Oktober ist in Regensburg der letzte Tag der Schau rund um den Dreißigjährigen Krieg.