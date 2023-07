Auto fährt in Pfandrückgaberaum: Mann verletzt

Aichach (dpa/lby) - Ein Ehepaar ist mit einem Auto in Schwaben in den Pfandrückgaberaum eines Supermarktes gefahren. Ein 68 Jahre alter Passant sei dabei am Montag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde demnach von dem Auto erfasst und mitgeschleift. Er sei mit Knochenbrüchen und einer Platzwunde ebenso ins Krankenhaus gebracht worden wie das leichtverletzte Ehepaar. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht.

Warum der 69 Jahre alte Mann mit seiner 65 Jahre alten Beifahrerin im Wagen in den Pfandrückgaberaum an der Außenseite des Supermarkts in Aichach fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei ging am Montag davon aus, dass der Fahrer bei seinem behindertengerecht umgebauten Auto Gas und Bremse verwechselt hatte.