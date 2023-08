Auto schleudert gegen Lkw: Drei Verletzte

Straubing (dpa/lby) - Ein 24-Jähriger ist nach einem Auffahrunfall in Straubing mit seinem Wagen gegen einen Lkw geprallt - und schwer verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 20 in Richtung Cham unterwegs. Er habe einen Stau kurz vor der Donaubrücke übersehen und mit seinem Wagen das vor ihm fahrende Auto gerammt, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sein Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort frontal von einem Lastwagen erfasst wurde. Das Auto prallte anschließend gegen einen weiteren Wagen, in dem ein 58-Jähriger und ein 52-Jähriger saßen. Diese beiden Männer wurden leicht verletzt. Die B20 war am Abend wegen des Unfalls gesperrt.