Autofahrer bei Unfall bei Wörth schwer verletzt

Wörth an der Isar (dpa/lby) - Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Autounfall auf der Autobahn A92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) schwer verletzt worden. Auf dem Rücksitz saß seine vierjährige Tochter, die leicht verletzt wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Das Auto fuhr am Samstagnachmittag auf der Autobahn Richtung München, als es aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Danach durchbrach der Wagen den Wildschutzzaun und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Ersthelfer konnten das Kind schnell aus dem Auto befreien. Der Fahrer musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 51.000 Euro und das Auto war ein Totalschaden.