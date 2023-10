Autofahrer flüchtet vor Polizei über Autobahn und zu Fuß

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen über zwei Autobahnen gerast und schließlich zu Fuß entkommen. Eine Zivilstreife habe den Mann auf der Autobahn 3 bei Nürnberg kontrollieren wollen, weil er aggressiv gefahren sei und ohne Grund die Lichthupe betätigt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Doch der Autofahrer hielt demnach am Samstagabend nicht an, sondern gab Gas. Er überholte laut Polizei mit hohem Tempo auf dem Standstreifen mehrere Fahrzeuge und schrammte dann 100 Meter eine Leitplanke entlang, als er später die Autobahn 9 verlassen wollte. Daraufhin floh er zu Fuß weiter. Die Polizei suchte mit einem Hund und einem Hubschrauber erfolglos nach dem Flüchtigen.