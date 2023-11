Autofahrer mit mehr als vier Promille am Steuer

Nürnberg (dpa/lby) - Mit über vier Promille in Blut hat die Polizei in Nürnberg einen Mann am Steuer seines Wagens aufgegriffen. Der 50-Jährige sei in seinem Auto eingeschlafen oder bewusstlos geworden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Zeugen die Polizei alarmiert und von einem Autofahrer berichtet, der völlig die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe.

Den Zeugenaussagen zufolge sei der Betrunkene am Freitag mit seinem Auto von der Straße abgekommen, habe einen Lichtmast auf dem Gehweg gestreift und seine Fahrt dann in Schlangenlinien fortgesetzt. Wenig später fuhr er den Angaben zufolge gegen ein geparktes Auto.

Die Beamten stellten den Führerschein des 50-Jährigen sicher. Der Mann sei zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittele unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.