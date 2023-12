Autofahrer rast über Verkehrsinsel: Flüchtet auf drei Reifen

Hengersberg (dpa/lby) - Ein 59 Jahre alter Autofahrer hat in Niederbayern nach einem Unfall versucht, mit nur drei Reifen weiterzufahren und zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, stoppten Beamte den Mann in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) in der Nacht auf Sonntag kurze Zeit später und stellten fest, dass sich am Fahrzeug rechts vorne nur noch die Felge befand.

Der Mann war den Angaben zufolge zuvor über eine Verkehrsinsel gerast und hatte Verkehrszeichen überfahren. Ein entgegenkommendes Fahrzeug weichte dem 59-Jährigen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beamte stellten bei dem Mann laut Polizei Alkoholgeruch fest, führten deshalb eine Blutentnahme durch und nahmen ihm den Führerschein ab. Gegen den Mann werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.