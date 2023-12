Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Dornstadt (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) tödlich verunglückt. Der Mann konnte einem Lastwagen, der die Kontrolle verloren hatte, nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen wurde der Lastwagenfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn Richtung Stuttgart für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein technisches Gutachten an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.