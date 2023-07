28.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Autofahrer verliert Wohnwagen auf der Autobahn 8

Ein Autofahrer hat auf der A8 am Kreuz Ulm/Elchingen seinen Wohnwagen verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, löste sich der Anhänger am Donnerstagabend von dem Auto, kam ins Schleudern und krachte schließlich gegen die rechte Schutzplanke.