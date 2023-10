Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß getötet

Passau (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Passau ist eine 56-jährige Frau getötet und eine 20-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 20-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag von Vilshofen auf der Staatsstraße 2125 Richtung Hofkichen aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Auto der 56-Jährigen zusammen. Die 20-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau soll ein Sachverständiger bei den Ermittlungen helfen.