München (dpa/lby) - Bei einem angeblichen Autokauf in München ist ein 35-Jähriger überfallen und leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben zogen mehrere Männer ihn in das Auto, das er eigentlich kaufen wollte, und nahmen ihm gewaltsam eine Bauchtasche mit Bargeld in fünfstelliger Höhe ab.

Demnach hatte ein Mann den 35-Jährigen am Mittwoch mit einem schwarzen Bentley an seiner Wohnung abgeholt und war mit ihm in eine Tiefgarage gefahren, in der der 35-Jährige ein Auto kaufen sollte. Unvermittelt seien mehrere Männer hinzugekommen, hätten den 35-Jährigen in das Auto gezogen und beraubt. Anschließend seien die Männer mit beiden Autos und dem Opfer davongefahren.

Während der Fahrt versuchte der 35-Jährige den Angaben zufolge, aus dem Auto zu flüchten. Dabei stieß die Autotür mehrfach gegen ein an einer Kreuzung wartendes Auto, weshalb der erste Fluchtversuch scheiterte. Erst bei einem zweiten Versuch gelang es dem Mann, zu entkommen. Anschließend habe er den Notruf gewählt.

Die Täter seien mit den Fahrzeugen und der Beute geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb den Angaben zufolge erfolglos. Der leicht verletzte 35-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.