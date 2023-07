13.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Autos in Bayern können per Mausklick abgemeldet werden

In Bayern können Autos und andere Fahrzeuge jetzt auch per Mausklick abgemeldet werden. «Mit der Digitalisierung machen wir das Fahrzeugzulassungswesen einfacher, bequemer und effizienter und bauen bürokratische Hürden ab», sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag in München.