Autos prallen frontal aufeinander: Frau stirbt

Bad Kötzting (dpa/lby) - Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Kötzing (Landkreis Cham) gestorben. Die 54-Jährige sei am Samstagnachmittag in ihrem Auto unterwegs gewesen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens musste mit teils schwerem Gerät aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Auskunft der behandelnden Ärzte stabil.