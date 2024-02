05.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Autos prallen nacheinander in angefahrenes Wildschwein

Mehrere Autos sind in Schwaben in ein kurz zuvor angefahrenes Wildschwein geprallt. Ein 58-Jähriger hatte das Tier am Sonntagabend mit seinem Auto frontal erwischt und wollte die Unfallstelle absichern, wie die Polizei mitteilte.