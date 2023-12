«Bäume sind gestresst»: Grundwasserstände nehmen weiter ab

Stürme und Hochwasser in Tschechien und Slowakei Gefällt mir Merken Teilen

Stürme und Hochwasser haben in Tschechien und der Slowakei am Sonntag und Montag Tausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten und in mehreren Landesteilen Evakuierungen notwendig gemacht.