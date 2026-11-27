Bad Staffelstein (dpa/lby) - Bei einer routinemäßigen Untersuchung sind bakterielle Verunreinigungen im Trinkwasser mehrerer Ortsteile von Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) sowie der Rehaklinik Lautergrund festgestellt worden. Nach Angaben des Landratsamts gilt daher ab sofort eine Abkochanordnung für Schwabthal, Tiefental, End und die Rehaklinik.

Demnach darf das Leitungswasser zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen nur noch abgekocht verwendet werden. Auch zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte abgekochtes Wasser verwendet werden.

Um das Wasser abzukochen, empfiehlt der Landkreis, es einmal sprudelnd aufkochen und anschließend mindestens zehn Minuten abkühlen zu lassen. Leitungswasser, das für die Körperpflege, für das Reinigen von Bedarfsgegenständen oder Wäsche sowie für die Toilettenspülung verwendet wird, muss demnach nicht abgekocht werden.

Die Abkochanordnung gilt nach Angaben des Landkreises bis zum Vorliegen einwandfreier bakteriologischer Untersuchungsergebnisse. Das dauert den Angaben zufolge in der Regel zwischen sechs und zehn Tagen.