16.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Balkon in Seniorenwohnzentrum in Nürnberg in Flammen

Auf einem Balkon an einem Wohnzentrum für Senioren in Nürnberg ist ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte.