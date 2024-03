Bambergs neuer Erzbischof Herwig Gössl tritt sein Amt an

Bamberg (dpa/lby) - Bambergs neuer Erzbischof Herwig Gössl tritt am Samstag (10.30 Uhr) sein Amt offiziell an. In einem feierlichen Gottesdienst im Dom wird er den Bischofsstab entgegennehmen und auf dem Bischofsstuhl Platz nehmen - als offizielles Zeichen, dass er nun Erzbischof der fränkischen Erzdiözese ist.

Im Dom werden zahlreiche katholische Bischofskollegen erwartet, zudem Vertreter der Politik wie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Den Gottesdienst mitfeiern wird auch der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp.

Gössl, 1967 in München geboren und in Nürnberg aufgewachsen, ist bereits seit zehn Jahren Weihbischof in Bamberg - deshalb wird nun auch keine Bischofsweihe mehr gefeiert. Im Dezember 2023 ernannte ihn Papst Franziskus zum Erzbischof. Gössl tritt die Nachfolge des langjährigen Erzbischofs Ludwig Schick an. Auch er wird beim Gottesdienst dabei sein und Gössl den Bischofsstab überreichen.