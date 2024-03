Basketball-Weltmeister Obst träumt von Sprung in die NBA

München (dpa) - Basketball-Weltmeister Andreas Obst hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NBA noch nicht aufgegeben. «Es ist so etwas wie ein Extra. Etwas, mit dem ich eigentlich nie gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Das ist weiterhin weit weg, aber klar: Wenn dieser Traum irgendwann mal in Erfüllung geht, wäre ich überglücklich. Aber ich konzentriere mich auf die Dinge, die vor mir liegen. Dann ergibt sich der Rest automatisch», sagte Obst in einem Interview von Sport1 (Donnerstag).

Der 27 Jahre alte Bayern-Profi überragte im Sommer 2023 im WM-Halbfinale gegen die USA und war einer der Erfolgsgaranten für den deutschen Coup in Manila. Ein Wechsel in die beste Liga der Welt ergab sich direkt im Anschluss aber nicht.

Im Sommer bekommt Obst einen Vorgeschmack, was ihn in der NBA erwarten könnte. Deutschland ist für Olympia in Paris qualifiziert und trifft in der Vorbereitung in London auf die USA, die mit den Superstars LeBron James und Stephen Curry planen. «Gegen ein Team wie die USA, in der Besetzung, die sich andeutet, wird das nicht einfach werden. Es ist aber auch schön, dass alles solche Wellen geschlagen hat, dass die USA jetzt zu Olympia ihre Avengers rausholen», sagte Obst.