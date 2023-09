29.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Bauarbeiter rauben Kollegen aus und attackieren ihn

Fünf Bauarbeitern sollen einen Kollegen in Bamberg angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten die Männer im Alter von 25 bis 57 Jahren mit dem 53-Jährigen am Mittwoch aneinander.