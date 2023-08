Bayerische Flughäfen wieder im Aufwind

München (dpa/lby) - Die drei bayerischen Verkehrsflughäfen München, Nürnberg und Memmingen haben im ersten Halbjahr insgesamt 19,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren gut 30 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Allerdings sei das Niveau vor der Corona-Pandemie damit «bei weitem noch nicht erreicht»: Im ersten Halbjahr 2019 hatten die drei Flughäfen zusammen 25,4 Millionen Passagiere gemeldet.

Die Zahl der Fluggäste wuchs an allen drei Flughäfen weit stärker als die der Starts und Landungen. Die Airlines lasten ihre Maschinen besser aus und setzen auch wieder größere Maschinen ein. Am Drehkreuz München stieg die Zahl der Passagiere im ersten Halbjahr um 28 Prozent auf 16,6 Millionen, in Nürnberg um 39 Prozent auf 1,7 Millionen und in Memmingen um 49 Prozent auf 1,3 Millionen.