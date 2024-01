18.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Bayerischer Einzelhandel erwartet weiteren Umsatzrückgang

Der Handelsverband Bayern (HBE) rechnet in diesem Jahr mit weiteren Umsatzeinbußen. Die inflationsbereinigten Umsätze dürften nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge sinken, teilte der Verband am Donnerstag mit.