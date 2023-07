Bayern-Basketballer holen Power Forward Booker zurück

München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München holen Power Forward Devin Booker zurück. Der 32 Jahre alte Amerikaner spielte bereits von 2016 bis 2019 für die Münchner, die den Transfer am Montag verkündeten. Vor vier Jahren hatte sich Booker nach seinem zweiten Meistertitel Richtung Russland verabschiedet und verließ jetzt nach zwei Saisons Fenerbahce Istanbul. Beim FC Bayern unterschrieb er einen Vertrag bis 2025.

«Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause», sagt Booker, der aktuell mit seiner Frau und den vier Kindern daheim in South Carolina weilt. «Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre - die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment.»